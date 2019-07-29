Сегодня исполняется 25 лет со дня принятия Конституции Республики Молдова

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Сегодня, 29 июля, в Республике Молдова отмечается День Конституции. Высшему закону страны исполняется 25 лет.

Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года, опубликована в Официальном мониторе Республики Молдова №1 от 12.08.1994 и вступила в силу 27 августа 1994 года. Это основной закон нашего государства, определяющий его общественное и государственное устройство, порядок и принципы образования представительных органов власти, избирательную систему, права и обязанности граждан.

Молдавская Конституция состоит из 8 разделов, в каждый из которых входят главы и статьи. Документ провозглашает нашу страну суверенным и независимым, единым и неделимым государством, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются.