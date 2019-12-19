Сегодня и завтра пройдут последние в этой сессии заседания законодательного органа

Сегодня и завтра пройдут последние в этой сессии заседания законодательного органа

Парламент соберется в эти дни на последние заседания в рамках осенне-зимней сессии 2019 года. Они пройдут в четверг, 19 декабря, и в пятницу, 20 декабря, согласно решению Постоянного бюро. 

За два дня депутатам предстоит обсудить более 30 проектов законов. Приоритетными являются проект государственного бюджета, который предстоит принять во втором чтении, а также бюджеты социального и медицинского страхования на будущий год, бюджетно-налоговая и таможенная политики, социальные инициативы и проекты, касающиеся финансирования со стороны внешних партнеров.

Согласно регламенту, парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и завершается в конце декабря.

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