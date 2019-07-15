Сегодня – годовщина канонизации Штефана Великого

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Сегодня отмечается годовщина канонизации господаря Штефана Великого и Святого, защитника и поборника православной веры, основоположника многих святых мест. По случаю памятной даты президент Молдовы Игорь Додон выступил с посланием на своей странице в соцсети.

– В этом году отмечается 27-летие канонизации Штефана Великого и 562-летие восхождения Великого Господаря на молдавский трон. Воевода Штефан Великий везде пользовался уважением правоверных людей, которые называли его «добрым, великим и святым» за милосердные поступки и искусное управление страной. Штефан Великий прожил с 1433 по 1504 годы и провел 48 войн. Был канонизирован за самоотверженную защиту православной веры, беспримерное мужество и содействие основанию множества монастырей и церквей, которые и сегодня являются жемчужинами Молдовы, – отметил глава государства.

Напомним, что указом Президента Республики Молдова 2018-й год был объявлен годом Штефана Великого и Святого с целью повышения общественного интереса к истории и культуре Молдовы, продвижения ценностей, которые Штефан нам оставил в наследство, и в знак высокого признания роли великого господаря в истории Молдавского государства.