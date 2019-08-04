Сегодня десятки жителей Чекан останутся без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 4 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 17, М. Маноле 14, Транснистрия 6 – с 09:15 до 21:15.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.