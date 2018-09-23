Сегодня – день осеннего равноденствия: теперь ночи будут становиться всё длиннее

Сегодня – день осеннего равноденствия: теперь ночи будут становиться всё длиннее

Сегодня, 23 сентября, настало осеннее равноденствие: это уникальные сутки, в которых день равен ночи.

После равноденствия день будет становиться всё короче, а ночь – всё длиннее, и осень окончательно вступит в свои права.

Теперь длительность ночей будет расти до дня зимнего солнцестояния – до 21 декабря. То есть ночь с 21 по 22 декабря будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким.

Что касается перевода часов на зимнее время, он по традиции должен состояться в последнее воскресенье октября, то есть 28 октября, в 03.00.

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