Сегодня были сданы в эксплуатацию последние 2 квартиры, пострадавшие при взрыве на Рышкановке (ФОТО)

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В среду, 23 января, были сданы в эксплуатацию последние две отремонтированные квартиры на 13 и 16 этажах жилого дома на Московском проспекте, повреждённого в результате взрыва в октябре 2018 года.

Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия Кишинёв, как и предыдущие 8 квартир, представленных на прошлой неделе, 2 последние были сданы «под ключ», поэтому жильцы уже могут вернуться домой. Срок ввода в эксплуатацию последних двух квартир был продлён на 3 дня в связи с подбором индивидуальной отделки помещений. В квартирах была установлена сантехника, столярные изделия, пол, а также восстановлена отопительная сеть, отштукатурены и покрашены стены и т.д.

Стоит отметить, что помимо обновления самих квартирах, были отремонтированы и заменены лифты и лестничные площадки, а на тёплый период запланировано ещё благоустройство в периметре жилого дома. Кроме этого, муниципалитет организовал ремонт ещё 4 квартир на 16 этаже, соседствующих с зоной взрыва.

Стоит отметить, что на восстановление дома из муниципального бюджета было выделено 10 млн леев. Позже было выделено ещё 3 млн леев на приобретение нового грузового лифта и отделочные работы в квартирах.

Напомним, что в результате взрыва, произошедшего в доме на Московском проспекте в начале октября прошедшего года, скончались 5 человек.