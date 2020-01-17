Сегодня будет снесен забор скандальной незаконной стройки на Алба Юлия, 6/4 (ФОТО)

0

Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан Он отметил, что будет огражден для безопасности лишь периметр котлована.

Строительство на данном участке муниципальной земли стартовало в 2012 году, а затем начались судебные разбирательства между подрядчиком и жителями соседних домов. В марте 2017 года примэрия Кишинева выдала разрешение на строительство 10-этажного жилого дома.

Работы были приостановлены в марте 2019 года. 4 декабря 2019 года Высшая судебная палата отменила разрешение, выданное примэрией. В связи с этим претура сектора Буюканы издала предписание о добровольном и безоговорочном демонтаже забора и освобождении муниципальной земли.

На сегодняшний день подрядчик не подчинился требованию местной публичной администрации. Поэтому было вынесено распоряжение о демонтаже защитного ограждения.

– Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы в муниципии Кишинев сфера строительства развивалась без нарушений закона. Моя позиция остается неизменной и жесткой в отношении тех строителей, которые готовы действовать либо в нарушение решений властей, либо наплевав на существующие правила. У нас нет “любимчиков”, таким образом мы будем поступать со всеми, кто позволяет себе нарушать закон, – подчеркнул Ион Чебан.