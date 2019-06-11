Сегодня более 15 тысяч выпускников лицеев сдают экзамен по иностранному языку

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Тестирование по иностранному языку пройдут 15 451 учащийся. Экзамены на степень бакалавра проводятся в Молдове с 4 по 21 июня.

Сегодня, 11 июня, учащиеся 12-ых классов сдают третий экзамен сессии 2019 года. На этот раз им предстоит выполнить задания по следующим иностранным языкам:

английский язык – 10 138 учащихся;

французский язык – 5 060 учащихся;

немецкий язык – 139 учащихся;

испанский язык – 41 учащийся;

итальянский язык – 24 учащихся;

турецкий язык – 49 учащихся.

Следующее тестирование состоится 14 июня. Тогда экзамен будут сдавать 16 609 выпускников. В этот день 7 761 учащихся реального профиля будут сдавать математику, 8 106 учащихся гуманитарного профиля – историю румын и всеобщую историю, 259 учащихся сдадут экзамен по спортивной подготовке и 483 учащихся – по искусству.