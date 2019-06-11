Сегодня более 15 тысяч выпускников лицеев сдают экзамен по иностранному языку

Сегодня более 15 тысяч выпускников лицеев сдают экзамен по иностранному языку

Тестирование по иностранному языку пройдут 15 451 учащийся. Экзамены на степень бакалавра проводятся в Молдове с 4 по 21 июня.

Сегодня, 11 июня, учащиеся 12-ых классов сдают третий экзамен сессии 2019 года. На этот раз им предстоит выполнить задания по следующим иностранным языкам:

  • английский язык – 10 138 учащихся;
  • французский язык – 5 060 учащихся;
  • немецкий язык – 139 учащихся;
  • испанский язык – 41 учащийся;
  • итальянский язык – 24 учащихся;
  • турецкий язык – 49 учащихся.

Следующее тестирование состоится 14 июня. Тогда экзамен будут сдавать 16 609 выпускников. В этот день 7 761 учащихся реального профиля будут сдавать математику, 8 106 учащихся гуманитарного профиля – историю румын и всеобщую историю, 259 учащихся сдадут экзамен по спортивной подготовке и 483 учащихся – по искусству.

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