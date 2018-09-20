Седина в бороду, бес в ребро: пенсионера в Кишиневе задержали за кражу (ВИДЕО)

Седина в бороду, бес в ребро: пенсионера в Кишиневе задержали за кражу (ВИДЕО)

67-летний мужчина, прописанный в Кишиневе, был идентифицирован и пойман полицейскими столичного сектора Рышкановка по подозрению в краже. 

Инцидент произошел 10 сентября, когда мужчина, находясь в коммерческом центре этого же сектора, воспользовавшись невнимательностью 60-летней жертвы, стащил у нее кошелек, в котором было 7500 леев. В скором времени мужчина был задержан, а деньги возвращены их владелице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пенсионеру грозит штраф до 32,5 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.

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