Сделано больше обещанного: по инициативе ПСРМ в столице было установлено 250 детских площадок вместо 150-и обещанных

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Благодаря усилиям Партии социалистов в Кишинёве всего за полтора года было установлено 250 новых детских игровых площадок. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил бывший председатель фракции ПСРМ в МСК, вице-спикер и секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан

Примечательно, что в прошлом году во время избирательной кампании, кандидат в примары Иван Чебан сказал, что фракция ПСРМ в МСК сделает всё возможное для установки 150 новых площадок, но некоторые шутили, называя это чистым популизмом. На сегодняшний день, согласно специальной программе социалистов, уже установлено 190 новых детских площадок во дворах столичных жилых домов.

По словам вице-спикера парламента, программа была расширена на текущий год в связи с множеством просьб от горожан. Еще 60 новых площадок будет установлено до 10 октября 2019 года, обещает Иван Чебан.

– Уверен, что мы можем полностью восстановить инфраструктуру муниципия, чтобы город стал более комфортным для жителей всех возрастов, – отметил политик.