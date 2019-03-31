Сдать экзамен на получение водительских прав можно будет только при предварительной регистрации

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Агентство государственных услуг (АГУ) сообщает, что с 1 апреля допуск претендентов для сдачи теоретических и практических экзаменов для получения водительских прав будет осуществляться только на основании предварительного программирования. Запись для сдачи теоретического экзамена осуществляется только после завершения учебного курса в профильных школах, а для сдачи практического экзамена – после того, как претендент получил положительную оценку по теоретическому тесту.

В пресс-релизе АГУ говорится, что для повышения экзаменационных возможностей компетентных территориальных структур увеличено количество сессий по обоим экзаменам, а также лиц, которые могут сдавать экзамен за один день. В то же время было увеличено количество мест для срочного программирования. „Предпринятые меры будут способствовать улучшению процесса оценки”, пишет ipn.md.

Источник отмечает, что претенденты могут запрограммироваться для сдачи экзамена, зайдя на страницу www.asp.gov.md, по одному из телефонов, указанных в разделе „полезная информация/территориальные подразделения” или при помощи колл-центра, по номеру 14909. Программирование открыто на трехмесячный срок. Регистрация будет отменена в случае неявки в установленные день и час, в таком случае необходимо будет новое программирование по данному вопросу.

Срочное программирование в рамках Отдела квалификации водителей автомашин муниципия Кишинева осуществляется исключительно online. В остальных территориальных подразделениях претенденты могут программироваться по телефону или непосредственно в офисе. Максимальное время срочного программирования для сдачи экзамена не может превышать трех рабочих дней, начиная со следующего дня после обращения.

Теоретический экзамен – бесплатный, практический стоит 200 леев. Программирование для сдачи срочного экзамена стоит 300 леев.

Результат допуска на теоретический экзамен действителен в течение года.