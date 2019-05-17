Сдали украденное в металлолом и купили спиртное: в Бендерах задержали двоих воров-рецидивистов

Сдали украденное в металлолом и купили спиртное: в Бендерах задержали двоих воров-рецидивистов

Бендерчанин заявил в милицию о краже с бывшей свинофермы, расположенной в селе Протягайловка. О том, что на территории строящегося хозяйства побывали воры, 53-летний владелец узнал вечером 14 мая, когда пришёл на объект.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, из помещения пропали все металлические изделия, начиная от электросчетчика и заканчивая детской эмалированной ванночкой. Воры забрали также бытовой и садовый инвентарь: две сапы, штыковую лопату, топор, лестницу и ведро.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых бендерчан 37 и 39 лет. Их задержали на следующий день.

Побывать на бывшей свиноферме злоумышленники планировали давно. 14-го мая они собрали металлические изделия на прилегающей территории, затем, сбив молотком замок, проникли внутрь строящегося здания.

Ворованное имущество правонарушители сдали в пункт приёма металлолома. На вырученное приятели купили спиртное. Постоянного места занятости ни у кого из них не оказалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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