Считать не годы, а дела

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О том, как село стало современным городом

Купчинь, пожалуй, единственное место в республике, где максимально стёрты границы между селом и городом. С одной стороны национальной магистрали расположилось село, с другой – город. И всё это Купчинь. Обо всех жителях этого необычного населённого пункта руководство местной примэрии заботится одинаково. Но, к сожалению, о таких удалённых от центра страны городах редко говорят столичные СМИ.

Спасённый город

Проезжая мимо города Купчинь, расположенного в Единецком районе, водители нередко замедляют ход – не из-за ограничения скорости, а для того, чтобы рассмотреть окрестности. Взору предстаёт величественная церковь, которая открылась при содействии местной примэрии, а вдоль обочины высажено много цветов, радующих глаз.

Если свернуть от церкви в сторону города, то попадёшь в его центральную часть, утопающую в зелени и цветах. В примэрии рассматривают любые предложения по облагораживанию территории, поэтому центр выглядит необычайно красиво. Признаки цивилизации распространяются и на территорию всего населённого пункта.

Первое упоминание о Купчинь датируется 1431 годом, а вот городская часть стала развиваться в 60-х годах прошлого столетия, когда в этих местах был построен крупнейший в регионе сахарный завод. Многие старожилы помнят это грандиозное строительство. Помнит его и мэр Купчинь Иван Андреевич Остафичук. С появлением городка, который в советское время носил название Калининск, был создан и поселковый совет, куда 40 лет назад направили на работу Ивана Андреевича. Через несколько лет он стал его председателем. Шли годы, посёлок стал городом, куда вошли сёла Кюрт и Кетрошика, менялись названия должностей, а Иван Остафичук по желанию жителей продолжал возглавлять город.

Вслед за сахарным заводом появился и консервный. Потом возводились молочный, табачный и другие промышленные объекты. В добрые времена сюда часто заезжал Иван Иванович Бодюл, а однажды жителям пришлось встречать очень важного гостя – самого Михаила Горбачёва. Посмотреть было на что. Поэтому, когда наступило смутное время, горожане начали борьбу за сохранение заводов, часть из которых хотели распилить на металлолом. В знак протеста жители перекрывали национальную трассу, рядом с ними был и примар. Правда оказалась на стороне народа, но если бы Иван Андреевич не обратился за помощью к имеющим вес личностям, эта правда бы не восторжествовала.

Большинство заводов работает и по сей день – правда, не в полную силу. При суточной производительности в 300 тонн сегодня молочный комбинат перерабатывает 4–5 тонн – нет сырья. Действует в Купчинь один из крупнейших в Европе консервных заводов. Не собирается сдаваться и сахарный завод, который был приватизирован поляками. Это всё-таки рабочие места, а значит, город живёт.

Мы все являемся свидетелями того, как люди начинают терять веру в государство, веру в будущее. Если граждане уезжают – значит мы что-то делаем неправильно, следовательно надо во всём разобраться.

Примар и его команда

Иван Остафичук – обладатель редкого богатства, которое не купишь за деньги. Это опыт руководящей работы. Он давно перестал считать годы, на протяжении которых занимает должность руководителя, ведь важны не они, а дела. Только так можно понять, насколько правильно жил человек.

Вместе с тем Иван Андреевич всегда говорит, что не смог бы добиться хороших результатов не будь у него слаженной команды, которой он очень гордится. Только при условии полного взаимопонимания, согласованности действий всех звеньев руководящей структуры, любви к городу и горожанам можно превратить родные места в цветущий оазис.

– Мы все переживаем за страну, хотим, чтобы в ней всё было хорошо. Чтобы люди, приходящие к власти, начинали свою работу с анализа ситуации в промышленности и сельском хозяйстве, разрабатывали планы развития важных отраслей и правильно определяли приоритеты. Нельзя всю жизнь ходить с протянутой рукой и за кредиты выполнять заказы международных доноров, – убеждён Иван Остафичук.

Амбиции – в сторону!

Купчинь очень комфортный городок, тем не менее жители покидают насиженные места – уезжают в столицу с её разбитыми тротуарами и горячим асфальтом или куда подальше, где лучше платят.

– Людям нужна хорошо оплачиваемая работа, чтобы они могли кормить свои семьи. Для этого необходимы рынки сбыта. И этот поиск не должен быть проблемой только производителей. Этим должны заниматься все – граждане, представители дипломатических миссий, правительство. Интересы народа и государства должны быть превыше политических амбиций. Надо меньше заниматься популизмом и больше работать. Мы все являемся свидетелями того, как люди начинают терять веру в защиту со стороны государства, веру в будущее. Если люди уезжают – значит мы что-то делаем неправильно, следовательно надо во всём разобраться, – высказывает своё мнение мэр Купчинь.

Иван Андреевич признался, что очень любит людей, а они отвечают ему взаимностью. Год за годом вместе с командой он облагораживал город, и все решения принимались сообща. Собственно, основные глобальные проблемы решены, а текущие задачи никогда не заканчиваются. Такова жизнь. Но надо ещё разработать два больших проекта – это ремонт и строительство дорог и поставка качественной питьевой воды.

Главная партия – люди

Почти четверть века Людмила Магу является секретарём городского совета. Круг её обязанностей очень широк. Самая приятная часть работы – регистрация новорождённых и браков. А самая грустная – подсчёт умерших. Для всех Людмила находит и добрые слова напутствия, и так необходимое при потере близких сочувствие.

– С начала года примэрией зарегистрировано 38 новорождённых, может, ещё несколько свидетельств о рождении были выписаны прямо в роддоме – сейчас это разрешается. Но при этом в Купчинь умерло 60 человек, – констатирует Людмила Магу. – Увы, смертность превышает рождаемость. За несколько десятилетий население сократилось с 19 до 10 тыс. человек. Естественно, свою роль играет и миграция населения. Но молодёжь у нас есть. С начала года было зарегистрировано более 40 браков. Это нормально, тем более если учесть, что многие молодые люди предпочитают жить в гражданском браке. По праздникам стараемся выделять молодым мамам и многодетным семьям материальную помощь. Реализуем много совместных проектов, в том числе и молодёжных. В городском совете сложилась дружественная атмосфера, на его заседаниях разговоров о политике не ведётся. Мы все работаем на одну партию – Партию города, где решаем вопросы людей.

В ТЕМУ

О чистом городе и родниковой воде

Николай Мельник, вице-примар Купчинь:

– В Молдове на протяжении многих лет очень остро стоит вопрос утилизации мусора, это касается всей территории республики, и наш город не стал исключением. Старая свалка из-за разрастания города с годами оказалась на его окраине. Если мусора раньше было меньше – фактически только пищевые отходы, – то потом его количество стало увеличиваться. В неограниченном количестве появлялись пластиковые бутылки, целлофановые пакеты и другие, не подлежащие разложению элементы бытовых отходов. Мы рассматривали разные варианты, обращались к экспертам, подсчитывали ожидаемые траты. Свои рекомендации давали специалисты, экологические службы, мы получали все разрешительные документы. В итоге у нас появилась сертифицированная свалка. Впрочем, и это временное решение. Мы надеемся найти средства на строительство мусороперерабатывающего завода.

Для сбора мусора коммунальное хозяйство, которое находится у нас на балансе, получило две машины. Одна поступила из России, как мы говорим, – «подарок Путина». Нам её предоставил Игорь Додон. Годом раньше по совместному проекту с Министерством экономики мы также получили мусоровоз. Сейчас нужна техника для чистки тротуаров.

Самая больная тема рабочей повестки – поставка качественной воды населению. У нас в населённом пункте очень плохая вода. Мы получаем её из Прута, точнее – из отстойника, где умудряются разводить рыбу и птицу. По техническим правилам этого делать нельзя. Под сомнением и качество самой очистки плюс большие потери при транспортировке. Поступают сигналы, что воду просто воруют. При этом вместе с канализацией 1 куб воды стоит более 37 леев.

Мы рассматриваем два варианта решения. Первый, более дешёвый, – всё-таки разобраться с Apă-canal и навести порядок в этой структуре. Но многим нравится другой вариант: в заброшеных ныне шахтах, где добывали когда-то щебень, есть огромный резервуар чистейшей воды. Правда, в ней немного повышено содержание кальция, но если воду пропустить через специальный фильтр, наши люди будут пить родниковую воду. По оценке экспертов, её запасов хватит и для всех наших заводов.