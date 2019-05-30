Считаем деньги: сколько в Молдове официальных миллионеров?

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Согласно данным Государственной налоговой службы, в прошлом году 1 760 молдаван зарегистрировали доходы в размере более одного миллиона леев. Самому молодому миллионеру всего 21 год, а самому старшему – 90.

Общий доход официально зарегистрированных миллионеров достигает более шести миллиардов леев, пишет agora.md. В расчет включены как заработная плата, так и другие доходы, такие как дивиденды, доходы от недвижимости и т. д. В общей сложности миллионеры заплатили подоходный налог на сумму почти 480 млн леев.

Максимальный доход, полученный физическим лицом в 2018 году, составляет более 83 млн леев, что означает прибыль в размере почти 7 млн леев в месяц. Большинство миллионеров – в возрасте 40-49 лет (548 человек), а также 50-59 лет (451 человек), пишет источник.

78% миллионеров (1 384 человека) являются жителями Кишинёва. За ними следуют жители Бельц, Яловен, Страшен и Гагаузии.

Для сравнения, в 2017 году 1 800 физических лиц заявили о доходах более одного миллиона леев. Это на 40 человек больше, чем в 2018 году.