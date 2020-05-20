Счетная палата проведет финансовый аудит пяти комбинатов школьного питания

Счетная палата проведет финансовый аудит пяти комбинатов школьного питания

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что хочет узнать, как на самом деле обстоит ситуация на данных предприятиях и как можно улучшить их деятельность, ведь речь о здоровье детей. 

– Представители Счетной палаты сообщили, что ранее им мешали осуществить качественный аудит. Попросил, чтобы меня лично проинформировали, если подобное повторится, и поручил ответственным вице-примарам проследить за этим. Люди должны знать, как обстоит ситуация на самом деле. Я хочу, чтобы у нас больше не было случаев, когда детей кормят рыбой с червями или продуктами низкого качества, – пояснил он. 

Стоит отметить, что на данный момент эти пять комбинатов готовят блюда для порядка 40 тысяч школьников.

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