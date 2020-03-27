Счета, зарплаты, пенсии и кредиты в период ЧП: что говорит президент (ВИДЕО)

Счета, зарплаты, пенсии и кредиты в период ЧП: что говорит президент (ВИДЕО)

Жители страны не обязаны платить в период ЧП за коммунальные услуги сразу, как появляются счета. “Не будет никаких штрафных санкций и отключений, если вы вовремя не заплатите за эти услуги”, – заявил Игорь Додон в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”. 

– Это возможность заплатить позже без штрафных санкций. Мы будем рассматривать сценарии для того, чтобы определенным категориям уязвимых граждан помогать. Но на данном этапе если нет возможности оплатить – можно не платить, – сказал он. 

Игорь Додон также заверил, что все зарплаты государственных служащих и все пенсии будут выплачены целиком и без задержек.

– Никакого снижения зарплат бюджетников не может быть! Все бюджетники получат зарплаты в полном объеме! – сказал он.

Президент отметил, что на следующей неделе будет принято решение о том, какая помощь будет оказана тем, кто работает в частном секторе. Что касается кредитов, уже достигнута договоренность о том, что банки не будут начислять пени за просрочку оплаты. Поручено рассмотреть такую же возможность и в отношении микрокредитных компаний.

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