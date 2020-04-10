Счета за газ будут содержать больше информации для потребителей

Счета за газ будут содержать больше информации для потребителей

В счетах АО “Молдовагаз” будет отображаться графическое представление структуры тарифов на природный газ. Потребитель сможет узнать долю закупочной цены, а также расходы на транспортировку, распределение и поставку газа.

– Компания выполнила положения одного из нормативных актов Национального агентства по регулированию энергетики, – отметили в АО “Молдовагаз”.

Ещё одна новинка – включение в счёт графического блока “История потребления”, пишет moldpres.md. Это наглядно продемонстрирует покупателю динамику ежемесячного потребления и, при необходимости, позволит оптимизировать его.

Текущие данные счётчика можно отправить через сайт поставщика, в том числе, во время процедуры оплаты, а также сообщить по телефону в распределительные компании.

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