Счастливый ребенок и полноправный папа: Чебан поздравил жителей Кишинева с Днем защиты детей

Счастливый ребенок и полноправный папа: Чебан поздравил жителей Кишинева с Днем защиты детей

День ребёнка – хорошая возможность вспомнить прекрасные моменты детства, считает кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан

– Я счастливый ребенок – у меня лучшие родители. Я и полноправный папа – у меня двое замечательных детей. Желаю всем вам как можно больше чувствовать себя детьми и радоваться достижениям своих детей, а малышам желаю быть здоровыми, счастливыми и наслаждаться незабываемым детством! – отметил он. 

Напомним, сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.

 

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