Счастливый ребенок и полноправный папа: Чебан поздравил жителей Кишинева с Днем защиты детей

День ребёнка – хорошая возможность вспомнить прекрасные моменты детства, считает кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан.

– Я счастливый ребенок – у меня лучшие родители. Я и полноправный папа – у меня двое замечательных детей. Желаю всем вам как можно больше чувствовать себя детьми и радоваться достижениям своих детей, а малышам желаю быть здоровыми, счастливыми и наслаждаться незабываемым детством! – отметил он.