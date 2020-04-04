Счастливое спасение: в Каушанах нашли потерявшегося 3-летнего мальчика

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Сегодня утром сотрудники ГИЧС и ИП Каушаны участвовали в поисках 3-летнего мальчика, пропавшего в селе Бакчалия Каушанского района. Ребёнок вышел из дома вечером 3 апреля и не вернулся.

Обеспокоенные родители обратились за помощью к спасателям и полицейским. Совместные группы отправились на поиски мальчика. Его нашли спящим в саду примерно в 1 км от дома.

Ребёнка доставили в больницу, где его осмотрели специалисты и выяснили, что здоровью мальчика ничто не угрожает. В данной связи спасатели призывают родителей внимательно следить за детьми, а в экстренных ситуациях звонить по номеру 112.

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