Сценарий повторяется: за день до выборов в президентский кортеж снова врезался автомобиль (ФОТО)

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Президентура сообщает, что сегодня, 22 февраля, один из автомобилей, который обеспечивает безопасность в кортеже президента, попал в аварию.

По предварительной информации, ДТП было спровоцировано водителем, который выехал на встречную полосу, намереваясь совершить обгон и который не учёл погодные условия и мокрую и скользкую дорогу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Происшествие расследует полиция.

Глава государства прокомментировал произошедшее на своей странице в соцсети.

– Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы безопасности. Прошу всех коллег, друзей, сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП. Знаю, что накануне выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но давайте мы будем считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем нам хотелось бы. Я в порядке, сейчас направляюсь на встречу с гражданами. Уверенно движемся дальше! – сообщил он.

Стоит отметить, что аналогичная авария произошла осенью прошлого года. Тогда, как и сейчас, в кортеж президента также влетел автомобиль, который внезапно выехал на встречную полосу.