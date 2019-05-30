Сцена с распахнутой душой 

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Один год из жизни театра им. А.П.Чехова

В Государственном русском театре им. А.П. Чехова состоялась пресс-конференция, на котором его директор Константин Харет, режиссёры и актёры рассказали, как завершится 84-й театральный сезон и какие премьеры и сюрпризы до закрытия сезона ждут кишинёвских зрителей.

Шесть премьер сезона

Уходящий сезон 2018-2019 гг. очень богат премьерами. С четырьмя из них зрители уже познакомились. Это «Любовь под запретом» режиссёра Геннадия Бояркина и «Страсть Маддалены» режиссёра Иосифа Шаца. На малой сцене состоялась премьера спектакля по повести Бориса Лавренёва «Сорок первый», постановку и музыкальное оформление осуществил режиссёр Анатолий Айзенштейн. Для маленьких зрителей к новому театральному году был подготовлен спектакль «Волшебник изумрудного города», который поставил Геннадий Бояркин.

1 июня, в День защиты детей, юных зрителей ждёт новый приятный подарок – мюзикл «Бременские музыканты». Как пояснил режиссёр-постановщик спектакля Геннадий Бояркин, в спектакле будут использованы песни из мультфильма «Бременские музыканты», которые любят и поют. Правда, в данном случае актёры поют самостоятельно. Максимально приближена к оригиналу, то есть к известному мультфильму, сценография и костюмы. Но, естественно, будут и какие-то свои необычные ходы.

Театральный сезон завершит лирическая комедия «Белый кролик, или «Когда «не все дома»».

– Мы решили немного улыбнуться, – пояснил режиссёр спектакля Дмитрий Коев. – У нас драматический театр и мы подряд выпустили по две мелодрамы и драмы. В конце сезона представим смысловую комедию по пьесе Мэри Чейз.

Рядом с премьерами достойное почётное место занимает спектакль «Поминальная молитва» режиссёра Вячеслава Мадана. Спектаклю исполняется 30 лет. Все эти годы, несмотря на то, что менялись актёры, да и само время, он остаётся востребованным. Спектакль в очередной раз будет представлен 16 июня.

На 2 июня театр тоже приготовил сюрприз. В этот день состоится показ спектакля «Одна ночь с Дон Жуаном», а в сквере театра перед публикой с испанскими танцами выступит коллектив «Глория Фламенко».

Театр на колёсах

В этом сезоне в почётной коллекции театра им. Чехова появилась ещё одна награда. Моноспектакль «Три жизни Айседоры Дункан» получил гран-при на XXI Международном театральном фестивале в Македонии.

– В этом фестивале мы приняли участие первый раз, и это было очень волнительно, – вспоминает актриса Яна Лазарь. – Ты понимаешь, что представляешь всю страну, но ты один на чужой сцене.

В фестивале приняли участие девять стран. Судило актёров строгое, но справедливое жюри. Примечательно, что спектакли представлялись на родных языках играющих трупп. То есть их никто не переводил, но благодаря яркой игре актёров, всем всё было понятно. Когда есть чувства, слова не важны.

Константин Харет добавил, что конкуренция на фестивале была очень серьёзная. Юной Яне пришлось конкурировать с опытными актёрами, имеющими богатый опыт работы на сцене. Тем не менее, молдавский спектакль стал лучшим. Второе место было отдано актёру из Санкт-Петербурга, третье место, за лучшую режиссёрскую работу получила театральная труппа из Болгарии.

Чеховцев часто приглашают на различные международные фестивали. К сожалению, финансовое состояние театра не совпадает с возможностями и желанием актёров. Но и совсем никуда не выезжать, тоже нельзя. Поэтому директору приходится выбирать интересные и малобюджетные варианты. К, примеру, в Македонию ездили на легковой машине, а Константин Харет, отодвинув на время должность директора, стал водителем и осветителем. В сентябре театр планирует выехать на VI Международный фестиваль малых форм в Бишкек.

С 20 по 30 июня молодые актёры театра пройдут обучение в летней театральной школе в Грузии. Проект обещает быть интересным и познавательным. Дополнительные знания и общение с коллегами ещё никогда никому не мешали.

Театральный сезон закроется 21 июля. В начале сентября откроется юбилейный 85-й театральный сезон. Но само празднование юбилея состоится 29 января, в день 160-летия со дня рождения А.П. Чехова. Возможно, к этому времени театр подготовит новый спектакль по пьесам знаменитого писателя, чьё имя он носит.

Наталья Устюгова