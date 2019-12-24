Сбывали на рынке контрафактный алкоголь и сигареты: двоих “предпринимателей” удалось задержать (ВИДЕО)

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В рамках мер по предотвращению незаконного оборота товаров, а также продажи поддельных алкогольных напитков на территории столицы накануне праздников, сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората пресекли деятельность двух лиц 50 и 59 лет, занимающихся подделкой и сбытом алкогольной и табачной продукции на рынке столицы.

Так, 17 декабря сотрудники полиции наведались с проверками на Центральный рынок, где обнаружили алкогольные напитки, а также табачные изделия без документов о происхождении и акцизных марок. В итоге правоохранители изъяли 20 000 сигарет и 500 литров алкоголя.

Все товары были изъяты до решения суда. Оценочная стоимость алкогольной и табачной продукции, обнаруженной и собранной правоохранительными органами, составляет 50 000 леев.

Согласно действующему законодательству, лицам, признанным виновными, грозит штраф в размере до 15 000 леев с конфискацией алкогольной продукции.