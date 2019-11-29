Сбывали экстази и марихуану у ночных клубов: четверо наркодилеров задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с Национальным инспекторатом расследований и столичной прокуратурой в ноябре задокументировали деятельность группы лиц, занимавшихся распространением наркотиков на территории столицы.

Были собраны доказательства того, что четверо человек по выходным продавали таблетки экстази и марихуану вблизи ночных клубов. Так, полиция задержала в столичном секторе Рышкановка мужчину, у которого было обнаружено 300 грамм марихуаны, а в пригороде столицы были задержаны ещё двое человек. После обысков, проведённых в машине и в доме одного из подозреваемых, полиция обнаружила и изъяла 300 таблеток экстази.

В результате расследования было установлено, что таблетки были завезены в страну контрабандой из Нидерландов, а марихуана выращивалась на месте. Стоимость изъятого оценивается в 120 000 леев.

Все четверо задержанных – жители Кишинёва в возрасте от 23 до 39 лет. Им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.