Сбывали героин в столице: двоим задержанным дилерам грозит до 15 лет (ВИДЕО)

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Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками совместно с Национальным инспекторатом расследований и прокуратурой сектора Рышкановка задержали нескольких человек по подозрению в распространении героина.

В результате операции были задержаны двое безработных жителей столицы, ранее судимых за аналогичные преступления. Подозреваемые распределяли дозы и сбывали наркотические вещества, в том числе посредством интернет-приложений.

В течение двух месяцев следователи совершали контрольные закупки, приобретая дозы героина по цене 3 500 леев за грамм. В результате последовавших обысков полиция обнаружила и изъяла у подозреваемых несколько доз героина, другие наркотики, мобильные телефоны и денежные средства. Также был наложен арест на автомобиль Volkswagen стоимостью 15 000 евро.

Подозреваемые находятся под предварительным арестом на 30 суток. В случае обвинительного приговора им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.