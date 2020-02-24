Сборы Таможенной службы за неделю составили почти 500 млн леев

Сборы Таможенной службы за неделю составили почти 500 млн леев

В период с 17 по 23 февраля в результате оформления 11 951 декларации в госбюджет было собрано 476,6 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 135 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Был составлен 91 протокол о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 530 000 леев.

За прошлую неделю операторы “горячей” линии ответили на 501 запрос. Поток транспортных единиц составил 70 940. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 14 751 и 11 591 пересечений соответственно.

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