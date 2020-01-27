Сборы Таможенной службы за неделю приблизились к 500 млн леев

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В период с 20 по 26 января в результате оформления 11 291 деклараций в госбюджет было собрано 449,6 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 97 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 69 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 232 000 леев. За прошедшую неделю операторы “горячей” линии ответили на 320 запросов.

Поток транспортных единиц составил 70 277. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 14 763 и 11 629 пересечений соответственно.