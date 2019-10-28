Сборы Таможенной службы принесли в бюджет почти 500 млн леев

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В период с 21 по 27 октября в результате оформления 11 999 деклараций в госбюджет было собрано 464,7 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 163 случая нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 127 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 505 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 79 429. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 16 568 и 12 787 пересечений соответственно.