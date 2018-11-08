Сбор урожая не без ЧП: два человека упали с высоты в Приднестровье

Сбор урожая не без ЧП: два человека упали с высоты в Приднестровье

В лечебные учреждения Слободзеи были госпитализированы два человека, которые получили серьёзные травмы при падении с высоты. Пострадавшие находятся в реанимационных отделениях.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, скорая помощь доставила 64-летнего горожанина в Центральную районную больницу. Мужчина упал с крыши, когда срывал орехи. 

В то же время в Республиканскую клиническую больницу привезли 83-летнюю женщину. Собирая виноград с арки во дворе своего домовладения, хозяйка упала с лестницы и ударилась головой.

По обоим фактам происшествий проводятся проверки.

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