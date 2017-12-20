Сбившую пенсионерку на Ботанике автоледи разыскивает полиция Кишинева (ВИДЕО)

Женщина забрала пострадавшую и скрылась с места ДТП.

Об инциденте в столичную полицию сообщили накануне вечером, 19 декабря, около 21.30. По предварительной информации, автоледи, ехавшая по улице Индепенденцей, совершила наезд на 70-летнюю женщину, переходившую дорогу в положенном месте.

После этого, по информации полиции, женщина погрузила пострадавшую в машину и уехала с места ДТП, не сообщив о произошедшем в полицию. Подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения в одной из столичных аптек, где покупала лекарства, предварительно, для сбитой ей женщины. После этого автоледи отвезла пострадавшую к себе домой.

Всех, кто узнал женщину на видеозаписи, просят сообщить по номеру телефона 0691 50 993. Конфиденциальность гарантируется.