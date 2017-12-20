Сбивший женщин с детьми на зебре адвокат арестован на 30 суток (ВИДЕО)

Водитель частично признал свою вину.

Решение об аресте адвоката по запросу прокуроров принял суд сектора Центр сегодня, 20 декабря. Если водитель будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет, пишет tv8.md.

По словам гособвинителя Думитру Барбарошие, мужчина признал свою вину частично. Так, он сознался, что сел за руль в нетрезвом состоянии, однако от обвинения в угрозах оружием открещивается.

Сам адвокат-нарушитель с прессой общаться отказался, а его правозащитник заявил, что не может сказать, раскаивается ли его подзащитный в содеянном.

Напомним, инцидент произошел вечером в понедельник, 18 декабря, около 19.00, в столичном микрорайоне Ботаника, на пересечении улиц Зелинского и Дечебал. Там водитель автомобиля марки Suzuki, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов на зебре. Пострадали сразу четыре человека: 27-летняя женщина, ее дочери в возрасте 1 и 4 лет, а также 24-летняя девушка.

Очевидцы произошедшего задержали водителя, который стал вести себя агрессивно, и вызвали патрульный экипаж. По словам свидетелей, неадекватный мужчина угрожал им оружием.