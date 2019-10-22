Сбивший пенсионерку в Тирасполе водитель явился с повинной

Сбивший пенсионерку в Тирасполе водитель явился с повинной

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября на перекрёстке улиц Царёва и Одесской. Неизвестный водитель совершил наезд на пенсионерку. С места происшествия нарушитель скрылся.

Как сообщает mvdpmr.org, в результате случившегося 72-летняя тираспольчанка получила различные травмы. Спустя некоторое время водитель сам позвонил в автоинспекцию. 66-летний житель села Ближний Хутор понесёт ответственность не только за наезд на пешехода, но и за то, что покинул место ДТП.

Проводится разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md