Сбивший насмерть женщину с ребенком водитель осужден на 5 лет лишения свободы

Трагедия произошла в августе прошлого года в селе Кодрул Ноу Теленештского района.

29-летняя женщина и ее 7-летняя дочь были сбиты на пешеходном переходе. Они переходили дорогу в положенном месте, а переход был обозначен разметкой, пишет unimedia.info.

В ходе расследования прокуроры установили, что 37-летний водитель машины марки Mercedes ехал на превышенной скорости, когда сбил женщину и ее дочь. Удар был такой силы, что обе скончались на месте.

В июне текущего года первой инстанцией водитель был приговорен к наказанию без лишения свободы, с выплатой пострадавшей стороне 642 тысяч леев морального и материального ущерба.

Прокуроры, тем не менее, оспорили в Апелляционной палате это, по их мнению, слишком мягкое наказание. Эта инстанция вынесла другое решение, согласно которому водителю-лихачу предстоит провести 5 лет в местах лишения свободы. Также он был лишен прав на 5 лет.

Это решение может быть оспорено в вышестоящей инстанции.