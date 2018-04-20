Сбивший насмерть ребенка пьяный советник коммуны Коржеуць получил лишь условный срок

Трагедия произошла 25 февраля текущего года в вышеуказанном населенном пункте.

Ребенок возвращался из церкви с матерью в то время, как его сбил автомобиль Toyota, за рулем которого находился пьяный 32-летний мужчина. Мальчика забрала “скорая”, однако по дороге в больницу он скончался.

Водителем автомобиля оказался местный местный советник коммуны Коржеуць. Совершив смертельный наезд на ребенка, он уехал с места происшествия, припарковался возле своего дома и пошел спать.

Вскоре мужчина был задержан и препровожден в отделение полиции. При проверке на алкотестере в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0.86 мг/л алкоголя, а концентрация алкоголя в крови составила 2,40 г/л.

Водитель был помещен под арест. Накануне был оглашен приговор в его отношении: условное заключение на срок 3 года и 2 месяца. Он был освобожден из-под ареста прямо в зале суда.

Прокуроры сочли это наказание слишком мягким, и оспорили его в Апелляционной палате Бельц. Они намерены настоять на реальном лишении свободы в отношении осужденного.