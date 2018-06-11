Сбивший насмерть пешехода и покинувший место аварии водитель получил 5 лет условно

Такое решение суда Сорок не удовлетворил прокуроров. Они считают, что приговор слишком мягкий для подобного преступления.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает, что суд Сорок приговорил водителя, который сбил во Флорештах пешехода и покинул место ДТП, к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком в 5 лет. Согласно материалам дела, трагедия произошла 17 января на центральной улице во Флорештах. Обвиняемый, управлявший автомобилем марки Volkswagen Golf, превысил скорость движения, не учёл дорожных условий, и сбил человека, переходившего дорогу. Однако это не остановило водителя, и он продолжил своё движение, оставив при этом пострадавшего в опасности, который в итоге скончался от полученных травм.

Прокуроры считают приговор суда первой инстанции слишком мягким. Они уже оспорили принятое решение и настаивают на том, чтобы подсудимый получил настоящее наказание в виде лишения свободы.