Сбитый в Глодянах несовершеннолетний мотоциклист скончался в больнице

Сбитый в Глодянах несовершеннолетний мотоциклист скончался в больнице

Подросток, пострадавший 13 июля в тяжёлом ДТП в селе Стурзовка Глодянского района, скончался этой ночью в больнице.Полученные юношей травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как пишет esp.md, оперативная группа установила обстоятельства аварии, в результате которой в больницу попал 15-летний мотоциклист. По официальной информации, автомобиль BMW, за рулём которого была 29-летняя жительница Глодян, ехал по центральной улице села. На изгибе дороги машина выехала на встречную полосу и столкнулась с мотоциклом.

Водителя мотоцикла доставили на “скорой” в Бельцкую клиническую больницу в состоянии травматического шока и с множественными травмами. Всё это время пациент в критическом состоянии находился в отделении реанимации, пишет источник.

По словам пресс-секретаря Глодянского инспектората Жанны Молчановой, полиция открыла по этому случаю уголовное дело.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md