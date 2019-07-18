Сбитый в Глодянах несовершеннолетний мотоциклист скончался в больнице

0

Подросток, пострадавший 13 июля в тяжёлом ДТП в селе Стурзовка Глодянского района, скончался этой ночью в больнице.Полученные юношей травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как пишет esp.md, оперативная группа установила обстоятельства аварии, в результате которой в больницу попал 15-летний мотоциклист. По официальной информации, автомобиль BMW, за рулём которого была 29-летняя жительница Глодян, ехал по центральной улице села. На изгибе дороги машина выехала на встречную полосу и столкнулась с мотоциклом.

Водителя мотоцикла доставили на “скорой” в Бельцкую клиническую больницу в состоянии травматического шока и с множественными травмами. Всё это время пациент в критическом состоянии находился в отделении реанимации, пишет источник.

По словам пресс-секретаря Глодянского инспектората Жанны Молчановой, полиция открыла по этому случаю уголовное дело.