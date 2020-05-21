Сбитую на “зебре” в Бельцах девочку перевезли в столичную больницу

Сбитую на “зебре” в Бельцах девочку перевезли в столичную больницу

Несовершеннолетнюю бельчанку, которую в начале недели сбила машина скорой помощи на пешеходном переходе, перевезли в Институт матери и ребёнка в Кишинёве. Девочка получила множественные травмы головы. 

– Состояние пациентки, которую перевезли из Бельц, продолжает оставаться тяжёлым. Девочка находится в коме в реанимации, – сообщил пресс-секретарь больницы Максим Казаку.

Напомним, днём ​​18 мая машина скорой помощи с включённым маячком, но без сирены, сбила несовершеннолетнюю, которая переходила улицу по “зебре”.

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