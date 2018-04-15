Сбитая накануне на Ботанике женщина скончалась

Об этом сообщил Нацинспекторат патрулирования.

Согласно его информации, погибшей является 83-летняя пенсионерка. На нее совершил наезд автомобиль с 26-летним водителем за рулем. Причиной ДТП, по сообщению НИП, стала повышенная скорость.

Пострадавшая с серьезными травмами и без сознания была госпитализирована, однако, к несчастью, скончалась.

Трагедия произошла днем в субботу, 14 апреля, на бульваре Куза-Водэ. По словам очевидца, виновник ДТП пытался сбежать с места происшествия, но был пойман.