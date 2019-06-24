Сбили людей и поспешили скрыться: полицейские задержали сразу двоих нетрезвых нарушителей (ВИДЕО)

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Нетрезвый водитель был задержан вчера в селе Хэнэсень Кантемирского района. 29-летний мужчина сбил 73-летнего велосипедиста. Водитель Opel Vectra скрылся с места происшествия сразу после случившегося. Как выяснилось позже, мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения – текст показал 0,91 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как мы писали ранее, ещё один водитель из села Гура-Каменчий этим утром сбил 59-летнюю жительницу села Ион-Водэ Флорештского района. Она попала под колёса авто в то время, когда подметала улицу.

Нарушитель был задержан примерно в 10 км от места трагедии. Проверка на алкотестере показала 0,82 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются. Оба водителя будут наказаны в соответствии с законодательством.