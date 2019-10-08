Сбил подростка и покинул место ДТП: в преступлении подозревается сотрудник Департамента войск карабинеров

Сбил подростка и покинул место ДТП: в преступлении подозревается сотрудник Департамента войск карабинеров

Сотрудника Департамента войск карабинеров подозревают в том, что 4 октября он спровоцировал ДТП на столичной улице Спрынченоая, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Предполагается, что водитель сбил подростка, после чего скрылся с места аварии. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передаёт unimedia.info.

Генеральный инспекторат карабинеров в свою очередь инициировал служебное расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.

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