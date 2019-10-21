Сбил пешехода и скрылся: в Тирасполе разыскивают нарушителя

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21 октября в дежурную часть Тирасполя из больницы поступило сообщение о наезде на пешехода. За медицинской помощью обратилась 72-летняя тираспольчанка, у которой диагностировали два закрытых перелома и ушиб коленного сустава.

Как выяснилось, ранним утром на перекрёстке неизвестный, управляя 2-колёсным транспортным средством (мотоциклом либо скутером), совершил наезд на пенсионерку на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места ДТП, пишет mvdpmr.org.

Ведётся розыск нарушителя. Правоохранители обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 0 (533) 7-04-09, (Viber: +373 53370409).