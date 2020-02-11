Сбил пешехода и притворился свидетелем: полицейские нашли виновного в ДТП на Ботанике

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Водитель и его пассажир пытались ввести в заблуждение правоохранителей и притворились свидетелями аварии. Однако полицейским удалось выяснить, что именно они находились в машине марки BMW, которая сбила пешехода.

Напомним, что ДТП произошло вчера ночью на пересечении проспекта Дачия и улицы Христо Ботев в столичном секторе Ботаника. Автомобиль марки BMW сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

По данным пресс-службы НИП, когда врачи «скорой» оказывали пострадавшему первую медпомощь, у места аварии находились два подозрительных человека, которые постоянно интересовались состоянием здоровья пешехода. Во время разговора с сотрудниками НИП мужчины пытались ввести их в заблуждение. Позже полицейские выяснили, что именно они находились в машине, сбившей пешехода. Также была найдена и сама машина.

По данному факту ведётся разбирательство.