Сбил двух подростков и удрал: в Приднестровье разыскивают нерадивого водителя

В результате аварии, которая была совершена в селе Ближний Хутор Слободзейского района субботним вечером, пострадали двое несовершеннолетних.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР Водитель Volkswagen совершил наезд на юношу с девушкой, которые двигались в попутном направлении по обочине дороги. По словам пострадавшего, от удара они с приятельницей упали на капот машины, ударились головами о стекло и так проехали несколько метров. Когда нарушитель стал тормозить, подростки упали на проезжую часть. С места происшествия водитель скрылся.

Очевидцем стал прохожий. Мужчина вместе с ребёнком шёл следом за парой и чуть было не стал первой жертвой горе-водителя, но вовремя увернулся. Увидев произошедшее, он бросился к ребятам. Неравнодушным оказался ещё один житель того же села, который, проезжая вместе с семьёй, обратил внимание на лежавших на земле людей и вернулся, чтобы оказать помощь, вызвать медиков и милицию.

Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу. 15-летний сельчанин с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибленной раной теменной области госпитализирован в отделение смешанной травмы. У его попутчицы, 16-летней односельчанки, диагностированы тяжёлая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости. Пациентку изначально поместили в реанимацию, но спустя несколько дней перевели в отделение смешанной травмы.

Сотрудники милиции провели розыскные мероприятия, в результате которых транспортное средство подозреваемого было обнаружено на окраине села Ближний Хутор – в кювете, за пределами проезжей части. Водитель скрылся. Установлено, что за рулём иномарки находился 31-летний Андрей Владимирович Цуркан – житель этого же села. На его розыск ориентирован личный состав территориальных ОВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить об этом в милицию по телефонам: 0 (533) 7-82-10, 0 (533) 7-82-54, 0 (533) 9-35-01, «102» в любом населённом пункте ПМР. Также доступен Вайбер УВД города Тирасполь +37353393501.