Сбежавшего из колонии на Украине убийцу задержали на границе с Молдовой

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На пункте пропуска «Кучурганы-Первомайск» Одесской области задержали сбежавшего из колонии на Николаевщине заключенного. Об этом сообщает пресс-служба Вознесенской исправительной колонии.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудники Госпогранслужбы задержали 35-летнего мужчину, сбежавшего из колонии. Мужчина был осужден за убийство и приговорен к 8 годам лишения свободы. С 3 марта 2018 года отбывал наказание в колонии в Николаевской области, передаёт nikcenter.org.

Стоит отметить, что 22 сентября заключенный сбежал из участка социальной реабилитации ГУ «Вознесенская исправительная колония (№ 72)».