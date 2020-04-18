Сбежавшего из больницы пациента с коронавирусом нашли распивающим пиво с друзьями

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56-летний пациент с диагнозом COVID-19 сбежал сегодня утром из столичной больницы №1. Вскоре полиция обнаружила беглеца в квартире на Ботанике, где мужчина распивал алкоголь с друзьями.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, сотрудники полиции должны доставить мужчину обратно ​​в больницу.

Также сообщается, что для транспортировки пациенту вызвали “скорую”, так как беглец сломал ногу после того, как выпрыгнул из окна на втором этаже больницы. Перед побегом мужчина оставил записку с номером телефона и обещанием вернуться в медицинское учреждение во вторник, после празднования Пасхи.

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