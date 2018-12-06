Сбежали с уроков: учеников Вадул-луй-Водского лицея нашли в соседнем городе

5 декабря трое несовершеннолетних, две девочки 11 и 14 лет и мальчик 9 лет, ученики одного из лицеев в Вадул-луй-Водэ, сбежали с уроков и скрылись в неизвестном направлении. Полиция нашла беглецов в соседнем городке — Криулянах.

Как сообщила для deschide.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, все трое проживают в социально-уязвимых семьях и обучаются в лицее “Штефан Водэ”.

Дети ушли с уроков в неизвестном направлении и без предупреждения. Сотрудники полиции обнаружили школьников в Криулянах, в доме родственницы одной из девочек, — рассказала Стати.

Стоит отметить, что трое школьников не в первый раз сбегают из школы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.