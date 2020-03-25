“Сбежала” из карантина, чтобы съездить в гости: авантюристку из Бэлчана оштрафовали на 22 тысячи леев (ДОКУМЕНТ)

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Жительница села Бэлчана Хынчештского района “плюнула” на карантин и решила съездить в соседнее село, чтобы навестить брата. В связи с этим женщина, а также её родственник получили штрафы – по 22 500 леев каждый.

Инцидент произошёл 20 марта. 41-летняя жительница Бэлчана нарушила карантинный режим и оправилась в село Бужор, где живёт её брат. Она решилась на этот безрассудный поступок, несмотря на то, что только в одном её селе было выявлено уже 12 случаев коронавируса, а один человек скончался из-за осложнений болезни, передаёт deschide.md.

– Все выездные дороги заблокированы, даже второстепенные – там были выкопаны траншеи. Тем не менее, некоторые авантюристы пытаются добираться до других сёл. Их ловят и отправляют обратно домой. Вокруг села патрулируют экипажи полиции, и даже при этом женщина умудрилась остаться незамеченной, – сообщил глава Инспектората полиции Хынчешт Александр Кучук.

В полицию сообщили о том, что женщина покинула территорию села, поэтому правоохранители отправились за ней в соседний населенный пункт. Нарушительницу нашли в доме её брата. В связи с этим было заполнено два протокола – на имя женщины и её родственника, которые предусматривают наложение штрафов в размере 22 500 леев для каждого.

Начальник ИП Хынчешт также отметил, что о “побеге” женщины было сообщено врачам. На данный момент у неё нет симптомов коронавируса.

Стоит отметить, что с тех пор, как сёла Бэлчана и София вошли в карантин, органы правопорядка заполнили 6 протоколов о несоблюдении мер по предотвращению и борьбе с коронавирусом. Двое нарушителей – из села Бэлчана, ещё 4 – жители села София.

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