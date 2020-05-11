Сбежал из дома: в Чадыр-Лунге больше недели не могут найти пропавшего подростка

Сбежал из дома: в Чадыр-Лунге больше недели не могут найти пропавшего подростка

Полицейские из Чадыр-Лунги разыскивают 15-летнего подростка, который пропал более недели назад.

Житель села Казаклия, Стамат Серкан Ахмедович 2005 года рождения, 1 мая ушёл из дома и назад не вернулся. Ранее подросток уже не раз сбегал, пишет gagauzinfo.md.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение. Волосы тёмные, коротко стрижены, глаза карие, лицо овальное.

Всех, кто знает, где находится ребёнок, просят сообщить об этом по телефонам: 112, 029 121 018, 078 988 220 и 078 988 188. Информацию также можно оставить анонимно на сайте управления полиции www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.

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