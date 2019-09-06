Сбежал из больницы: в Приднестровье разыскивается воспитанник школы-интерната

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Слободзейским РОВД разыскивается без вести пропавший Неборский Игорь Андреевич 2.06.2005 года рождения, воспитанник СКОШИ села Глиное.

По данным mvdpmr.org, 4 сентября около девяти часов вечера он самовольно покинул хирургическое отделение больницы в городе Слободзея, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Подросток ранее неоднократно уходил из школы-интерната.

Мальчику на вид 14–15 лет, рост 165–170 см, он худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стриженные, глаза голубые, нос прямой, губы пухлые. Был одет в голубую с синими вкраплениями рубашку, синие штаны. Имеются особые приметы: свежий послеоперационный шрам на левой щеке.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Игоря Андреевича Неборского, просят звонить в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, телефону Слободзейского РОВД 0 (557) 2-41-38, Viber: +37355724138 или телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.