Сапёры нашли целый арсенал боеприпасов в лесу села Бэлцаць, где накануне подорвались двое подростков (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сапёры Национальной армии ликвидировали вчера, 22 апреля, целый арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны, найденный в лесу возле села Бэлцаць Яловенского района. Сапёры обследовали территорию после того, как двое подростков получили серьёзные травмы в результате взрыва объекта, обнаруженного в этом лесу.

По словам главы саперной службы, подполковника Адриана Эфрос, в результате обследования участка размером 2,5 га сапёры Батальона «Кодру» нашли 10 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и снаряд калибра 37 мм, а также 9 боеголовок. Было установлено, что боеприпасы советского и немецкого производства сохранились со времён ВОВ. Объекты были обезврежены в условиях максимальной безопасности, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Стоит отметить, что в Молдове с 1992 года и до настоящего времени 24 человека погибли и еще 29 получили ранения в результате взрывов различных боеприпасов. Из общего числа пострадавших восемь детей погибли и шесть получили ранения.

Напомним, что двое несовершеннолетних попали в больницу после того, как взорвали боеприпас времён ВОВ. Инцидент произошёл 21 апреля вблизи железнодорожной станции в селе Бэлцаць Яловенского района.