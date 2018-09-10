Саперы Нацармии с августа по сентябрь обезвредили 26 взрывоопасных объектов

Потенциально опасные находки были сделаны в Каушанском, Оргеевском, Каларашском, Штефан-Водском и Новоаненском районах.

По словам главы саперной службы, подполковника Адриана Эфрос, последняя операция разминирования проводилась группой саперов батальона “Кодру” в столичном секторе Ботаника, где несколько рабочих нашли артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Взрывоопасных объект, сохранившийся со времен ВОВ, был доставлен на полигон в Бульбоака, где был уничтожен.

Еще одна находка была сделана в селе Чадыр Леовского района. Там была изъята и уничтожена авиационная бомба весом 100 кг.

С начала года саперы Нацармии провели 138 операций по разминированию, в ходе которых они уничтожили 271 взрывное устройство.